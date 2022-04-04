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أمين عام الناتو: حرب روسيا مستمرة في أوكرانيا.. ولا ينبغي الإفراط في التفاؤل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، أنه يتمنى أن تتوقف صادرات النفط والغاز الروسيين إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كامل هذا الأسبوع، وذلك بعد الكشف عن "جرائم حرب" في بلدة بوشا الأوكرانية.

وتحدث ماكرون عبر وسيلة إعلام فرنسية قائلا إن هناك "إشارات واضحة جدا" لارتكاب جرائم حرب في بوشا وأضاف قائلا: "ومن الواضح أن خلفها الجيش الروسي"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس الفرنسي قائلا: "لا يمكن أن نتغاضى عن الأمر، يجب أن نفرض عقوبات بمستوى ما حدث (في بوشا) وما يحدث في ماريوبول"، حسب قوله.

وأشار ماكرون إلى أنه سيجري محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي من أجل فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وأردف الرئيس الفرنسي قائلا: "يجب أن يجاوب أولئك الذين يقفون خلف جرائم الحرب هذه، على ما ارتكبوه"، وأعرب عن استعداد فرنسا لمساعدة أوكرانيا في التحقيق بهذه الجرائم.

ورغم هجومه على روسيا رفض الرئيس الفرنسي الإجابة عما إذا كان بوتين يجب أن يُحاكم على الجرائم التي ارتكبها جيشه في بوشا.