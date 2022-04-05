أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – هددت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، ذات النفوذ الكبير، بأنه ورغم أن كوريا الجنوبية ليست "العدو الرئيسي" لبلادها لكن بيونغ يانع سترد باستخدام ترسانتها النووية إذا ما قامت سيؤول بأي عمل عسكري ضد كوريا الجنوبية، وفقا لبيان نشرته قناة KCNA الرسمية الثلاثاء.

وأتت هذه التصريحات بعد أن قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، الأسبوع الماضي إن "الجيش الكوري الجنوبي لديه المقدرة والأهلية لضرب منشآت القيادة والدعم في حال وجود مؤشرات على إطلاق صورايخ (من جانب كوريا الشمالية)"، وفق ما نشرته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وشدد ووك على أن الجيش سيواصل تطوير صواريخه الباليستية طويلة المدى وعالية الدقة وذات القوة الفائقة، التي منش أنها إغراق العدو.

وقالت كيم الثلاثاء:""كوريا الشمالية والجنوبية تمثلان أمة واحدة ولا يجب أن يحاربا بعضهما"، وفقا للبيان.

وجاءت التصريحات الكورية الجنوبية ردا على تجربة إطلاق صواريخ باليستية من جانب بيونغ يانغ في 2 مارس/أذار، وقد تم إدانة هذا الإطلاق من جانب إدارة رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إين.