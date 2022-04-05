تويتر يعلن عن إجراء جديد بشأن حسابات الحكومة الروسية

(CNN)-- أعلن تويتر، الثلاثاء، أنه لن يوصي بحسابات الحكومة الروسية على منصته، مما يجعل موقف تويتر من الحسابات المرتبطة بالكرملين أقرب إلى ما يتماشى مع نهجه تجاه وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وقال تويتر، في منشور بمدونته، إن الحسابات التي تديرها الحكومة الروسية لن "يتم التوصية بها للمستخدمين في الصفحة الرئيسية، أوالبحث، أوغيرها من الأماكن".

وتعكس هذه الخطوة سياسة جديدة قال تويتر إنه سيكشف النقاب عنها لضمان التدفق الحر للمعلومات.

وتنص سياسات تويتر على أنه لن يقوم بتوصية الحسابات على منصته التي تديرها "حكومات منخرطة في نزاع مسلح وكذلك تقييد الوصول إلى المعلومات المجانية".

وطبق تويتر هذه السياسات لأول مرة ضد روسيا في ضوء غزوها لأوكرانيا، وتأتي تلك السياسات في أعقاب المخاوف التي أعربت عنها منظمات المجتمع المدني من أن الحسابات الروسية الرسمية واصلت الترويج لدعايتها حول الحرب.

ولدى حسابات الحكومة الروسية ملايين المتابعين، بما في ذلك الحسابات التي يديرها مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزارتي الخارجية والدفاع والبعثات الدبلوماسية الروسية.

ويأتي إعلان تويتر بعد أن سلط منتقدون الضوء على التناقض بين الإجراءات السابقة للشركة للحد من وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصتها مثل المحتوى من وكالة سبوتنيك وقناة روسيا اليوم ونهجها النسبي في التعامل مع حسابات الحكومة الروسية.