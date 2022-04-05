(CNN)-- أعلن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، الثلاثاء، عن اتفاق بشأن التعاون لتطوير الأسلحة الفرط صوتية وقدرات الحرب الإلكترونية.

وقال بيان مشترك للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الأسترالي سكوت موريسون: "تعهدنا اليوم بالبدء في تعاون ثلاثي جديد بشأن الأسلحة الفرط صوتية وقدرات الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى توسيع مشاركة المعلومات وتعميق التعاون في الابتكار الدفاعي".

وأضاف البيان: "هذه المبادرات ستضيف إلى جهودنا الحالية لتعميق التعاون في القدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي".

وجاء هذا الإعلان كجزء من الشراكة الثلاثية الجديدة بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا التي تسمى"أوكوس"، وكذلك في الوقت الذي توسع فيه الصين جيشها بسرعة.

كان بايدن كشف، في العام الماضي، عن جهود لمساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهي خطوة كبيرة نحو مواجهة الصين بينما يعمل الرئيس الأمريكي على بناء دعم دولي ليساعده على التصدي لبكين.