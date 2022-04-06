(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، سبب منع روسيا من سداد ديونها باستخدام دولارات موجودة في البنوك الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن "هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو واستنزاف مواردها المالية".

وأضافت جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي ردًا على سؤال من فيل ماتينغلي من شبكة CNN حول أهداف هذه الخطوة: "الهدف هو إجبار الروس على الاختيار، فروسيا لا تملك موارد غير محدودة، خاصة الآن، نظرا للعقوبات التي فرضناها وسيضطرون إلى الاختيار ما بين استنزاف احتياطيات الدولار المتبقية، أو وصول عائدات جديدة، أو التخلف عن سداد الديون".

وتابعت: "يتمثل الجزء الأكبر من هدفنا هو استنفاد موارد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي يعتمد عليها خلال حربه ضد أوكرانيا، والتسبب في إحداث المزيد من حالة عدم اليقين والتحديات التى تواجه نظامهم المالي ما يزيد من صعوبة استمراره في خوض الحرب وسيجبرهم على الاختيار".

يذكر أن واشنطن كانت فرضت عقوبات على البنك المركزي الروسي وجمدت احتياطياته من العملات الأجنبية في البنوك الأمريكية، ومع ذلك، كانت وزارة الخزانة الأمريكية تسمح لروسيا باستخدام احتياطيات العملات الأجنبية المجمدة لسداد الديون.