وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من تأثير منع النفط الروسي على الأسعار

(CNN)-- حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأربعاء، المشرعين بمجلس النواب الأمريكي من أن فرض حظر كامل على النفط الروسي من شأنه أن "يسبب ألما كبيرا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم".

وقالت يلين، خلال جلسة استماع: "المشكلة في منع صادرات النفط من روسيا هي أن العديد من الدول، وخاصة في أوروبا، تعتمد بشكل كبير على هذا النفط، ومن المرجح أن نشهد ارتفاعا هائلا في الأسعار إذا طبقنا حظرا كاملا على النفط".

وأضافت أنه نظرا لأن الطلب على النفط ثابت بشكل عام، فإن الكثير من القيود المفروضة على العرض يمكن أن يكون لها "تأثيرات كبيرة جدا على الأسعار".

وتابعت: "عند التخطيط للعقوبات، نريد أن نفرض أقصى قدر من الألم الذي يمكن أن نواجهه على روسيا، لكننا نحرص أيضا على التسبب في آلام لا داعي لها للأمريكيين وشركائنا".

في غضون ذلك، تعهد المسؤولون التنفيذيون في شركة النفط خلال جلسة الاستماع بالتحرك بسرعة لقطع العلاقات مع روسيا والدفاع عن استثماراتهم في الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، أن شركته تخطط لإنهاء مشروعها النهائي في روسيا، وهو الوعد الذي قطعته قبل شهر.

وقال وودز خلال جلسة الاستماع: "الأمر معقد نوعًا ما لأننا نقوم بتشغيل منصات بحرية في المياه العميقة والمناطق الحساسة بيئيًا نحن نعمل في طريقنا من خلال ذلك بأسرع وقت ممكن".

وطُلب من الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون ، مايك ويرث، الالتزام بإنهاء جميع العمليات في روسيا، بما في ذلك تزويد الشركات الروسية بمواد التشحيم والمواد الآخرى، وقال ويرث: "لقد أوقفنا كل هذه المبيعات، وفي المستقبل المنظور، لا توجد طريقة لاستئنافها".

وذكر ديفيد لولر، رئيس شركة بريتيش بتروليوم أمريكا، إنه في غضون 96 ساعة من الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت شركته عزمها على الخروج من حصتها في شركة روسنفت الروسية، وشطب ما يصل إلى 25 مليار دولار.

وقال لولر: "لقد شعرت شركة بريتيش بتروليوم بالرعب من العمل العسكري ضد أوكرانيا والشركة جادة للغاية بشأن ردنا".

وذكر جريتشن واتكينز، رئيس شركة شل بالولايات المتحدة الأمريكية، أن شل توقفت عن شراء الخام والغاز الطبيعي المسال، وقال واتكينز إن الشركة تتحرك "بأسرع ما يمكن للخروج من روسيا".