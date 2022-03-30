نيويورك (CNN Business) -- أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جعلها منبوذة في سوق الطاقة العالمية. منذ بدء الحرب، ظهر حظر فعلي على النفط الروسي، حيث تراجعت شركات النفط والشركات التجارية وحركة الشحن والبنوك، كل ذلك في نفس الوقت.

الآن، ومع ذلك، هناك دلائل على أن الطاقة الروسية تجتذب اهتمام المشترين المحتملين، على الأقل في الظل.

مع استمرار الحرب في أوكرانيا، تختفي الناقلات الروسية التي تحمل النفط الخام والمنتجات البترولية بشكل متزايد من أنظمة التتبع.

في الماضي، كان المسؤولون الأمريكيون ينظرون إلى ما يسمى بالنشاط المظلم، حيث يتم إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالسفن لساعات في كل مرة، على أنه ممارسة شحن خادعة غالبًا ما تُستخدم للتهرب من العقوبات.

قالت شركة الاستخبارات التنبؤية "ويندوارد" لشبكة CNN، إن النشاط المظلم بين ناقلات النفط الخام التابعة لروسيا ارتفع بنسبة 600٪ مقارنة بما كان عليه قبل بدء الحرب.

وقال آمي دانيال، الرئيس التنفيذي لشركة Windward، في مقابلة "نشهد ارتفاعًا في عدد الناقلات الروسية التي أوقفت عمليات الإرسال عمدًا للالتفاف على العقوبات. الأسطول الروسي بدأ يخفي مكانه وصادراته".

وهذا لا يحدث فقط مع النفط الخام. هناك اتجاهات مماثلة تلعب دورًا في المنتجات البترولية الأخرى أيضًا.

خلال أسبوع 12 مارس/ أذار، كان هناك 33 نشاطًا مظلمًا لناقلات النفط والكيماويات والمنتجات النفطية الروسية، وفقًا لشركة "ويندوارد"، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع الصناعة البحرية. هذا أعلى بنسبة 236٪ من المتوسط ​​الأسبوعي للأشهر الـ 12 السابقة.

"هذه السفن تريد أن تختفي"

تتطلب اللوائح الدولية من السفن مثل ناقلات النفط الاحتفاظ بأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها طوال الوقت تقريبًا.

في مايو/ أيار 2020، أرسلت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا استشاريًا بشأن العقوبات إلى الصناعات البحرية والطاقة والمعادن لمعالجة "عمليات التهرب من الشحن غير المشروع والعقوبات".

المثال الأول المدرج هو "تعطيل أو تلاعب" بأنظمة تحديد الهوية الأوتوماتيكية (AIS) على السفن "لإخفاء حركتها".

وحذّرت وزارة الخزانة من أن "التلاعب والتعطيل قد يشير إلى أنشطة غير مشروعة محتملة أو خاضعة للعقوبات".

قد تصبح السفن مظلمة أيضًا لأسباب تتعلق بالسلامة، بما في ذلك عند السفر عبر المياه التي ينتشر فيها القراصنة. لكن دانيال، الرئيس التنفيذي لشركة "ويندوارد"، قال إن هذا ليس سبب إطفاء السفن أنظمة تحديد الهوية الآن.

وقال "هذه السفن تريد الاختفاء عن الرادار. من منظور الامتثال، هذه علامة شك".

في بيان لشبكة CNN، قال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الوزارة "على علم بهذه التقارير" وتعمل مع الشركاء ومن خلال "مجموعة متنوعة من الأساليب" لعدم الاعتماد فقط على البث المرسل لمراقبة السفن ذات الأهمية.

صفحة من كتاب قواعد اللعب في إيران

ولوحظ سلوك مماثل في العقد الماضي عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا وإيران، مما جعل شراء النفط من تلك الدول غير قانوني.

قال آندي ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس الاستشارية: "روسيا تتبع قواعد اللعبة الفنزويلية والإيرانية، مع تغيير طفيف".

ويكمن المنعطف في أن الغرب، على عكس فنزويلا وإيران، لم يفرض عقوبات مباشرة على النفط الروسي.

نعم، حظر البيت الأبيض واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة. لكن هذا لا يمنع الدول الأخرى من شراء الطاقة الروسية.

كارثة علاقات عامة

ومع ذلك، فإن مجرد وصمة العار المتمثلة في التعامل مع روسيا، إلى جانب عدم اليقين بشأن العقوبات، قد أدى إلى فرض حظر فعلي. يقول المحللون إن هذا يساعد في تفسير الارتفاع في النشاط المظلم بين السفن التي ترفع العلم الروسي. لا يريد المشترون أن يتم الكشف عنهم مثل أولئك الذين يجمعون النفط الروسي خلال الحرب المميتة في أوكرانيا.

قال روبرت يوجر، نائب رئيس العقود الآجلة للطاقة في شركة ميزوهو للأوراق المالية: "إنها كارثة علاقات عامة".

وبالمثل، قد ترغب شركات الشحن في تجنب التدقيق الذي يأتي من التعامل مع الخام الروسي.

قال ليبو: "هذه السفن تصبح خفية لأنهم يخشون أن يتم وضعهم في القائمة السوداء لفترة من الوقت ولن يتمكنوا من الحصول على عمل في المستقبل إذا قاموا بأعمال تجارية روسية".

ومع ذلك، هناك سبب مالي لشراء النفط الروسي الآن. الطلب على الطاقة مرتفع للغاية - إلى حد كبير بسبب العقوبات - يتم تداول الخام الروسي بسعر أرخص بنحو 30 دولارًا من خام برنت، المعيار العالمي.

قال مايكل تران، العضو المنتدب لاستراتيجية الطاقة العالمية في RBC Capital Markets: "إنك تحصل على خصم كبير". "الحافز الاقتصادي موجود إذا لم تكن معنيا بالعقوبات".

إلى أين يذهب النفط؟

تقدر شركة الأبحاث ريستاد إنيرجي أن ما بين 1.2 مليون و 1.5 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الخام الروسية قد تلاشت في الأسابيع الخمسة منذ بداية الحرب.

وكتبت ريستاد إنيرجي في تقرير هذا الأسبوع "وجهة صادرات الخام المتبقية من روسيا... غير معروفة بشكل متزايد"، مشيرة إلى أن هذا النفط الغامض يبلغ نحو 4.5 مليون برميل يوميًا.

إذن من يشتري النفط الروسي؟

قال محللون إن هناك أدلة على أن مصافي التكرير في الصين والهند، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم وأسرع الاقتصادات نموًا، تشتري الطاقة الروسية خلسة.

وقال تران إن الشركات التجارية ربما تشتري النفط الروسي وتخزن البراميل بما في ذلك "التخزين العائم" على الناقلات التي لا تزال في البحر.

إلى جانب النشاط المظلم، وجدت شركة الاستخبارات التنبؤية "ويندوارد" أن بعض السفن والشركات لا تزال تتعامل مع ناقلات تابعة لروسيا وتشارك في عمليات النقل من سفينة إلى أخرى.

في عام 2020، حذرت وزارة الخزانة من أن عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، خاصة في الليل أو في المناطق التي تعتبر عالية الخطورة للتهرب من العقوبات "تستخدم بشكل متكرر للتهرب من العقوبات من خلال إخفاء مصدر أو وجهة" النفط والفحم والمواد الأخرى.

وقالت "ويندوارد" إنه على الرغم من الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، فإن عدد مرات التلاقي بين السفن التي استمرت ثلاث ساعات على الأقل بين ناقلات النفط التابعة لروسيا والسفن الأخرى "طبيعي نسبيًا".