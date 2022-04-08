المفوضية الأوروبية تحذر المجر من دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

(CNN)-- ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن المجر ستنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي إذا أوفت بوعدها لروسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل.

وقالت أورسولا فون دير لاين، لمذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور: "لقد قمنا بتحليل مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والقضية القانونية واضحة للغاية، ما يقترحه بوتين هو تحويل اليورو إلى روبل ثم دفع فاتورة الغاز"، وأضافت: "إذا فعلت ذلك، ودفعت بالروبل، سيكون ذلك انتهاكا للعقوبات التي فرضناها على روسيا".

كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد أشار إلى أن بلاده ستكون على استعداد لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل بعد أن وقع الرئيس الروسي مرسومًا يطالب "الدول غير الصديقة" بدفع ثمن الغاز بالروبل.

وذكرت فون دير لاين لشبكة CNN أن الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات مع بودابست، وقالت: "حتى الآن، المجر ملتزمة بالعقوبات"، وأضافت: "لم يسبق أن رأينا الاتحاد الأوروبي متحدًا بهذا الشكل وبهذه السرعة، وأعتقد أن هناك سؤالا لكل دولة من الدول الأعضاء لدينا، هل أريد أن أكون أول من يكسر هذه الوحدة؟ لا أعتقد ذلك".