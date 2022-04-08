مسؤول أمريكي لـCNN: روسيا استهدفت محطة قطار كراماتورسك بصاروخ بالستي

(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أميركي كبير، الجمعة، إن الصاروخ الذي أصاب محطة قطار في مدينة كراماتورسك الأوكرانية كان صاروخا باليستيا قصير المدى من طراز SS-21 أطلق من موقع روسي داخل أوكرانيا، بحسب التقييم الأولى للهجوم.

وأضاف المسؤول الأمريكي، لشبكة CNN، أن الولايات المتحدة "ليس لديها بعد رؤية كاملة للهجوم الروسي" الذي خلف ما لا يقل عن 50 قتيلا.

وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا باستخدام صاروخ به ذخائر عنقودية في الهجوم الذي استهدف محطة القطار التي تعد محورا رئيسيا للسكك الحديدية حيث تقع على حافة خط التماس بين القوات الروسية والأوكرانية في منطقة دونباس.

وقال بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك، إن صاروخًا روسيًا من طراز Tochka-U به ذخائر عنقودية أصاب المدنيين أثناء إجلائهم للمنطقة".

وقال كيريلينكو: "سقط الصاروخ الساعة 10:30 صباحًا، عندما كان ركاب مدنيون يستقلون القطارات في محطة السكك الحديدية الرئيسية في مدينة كراماتورسك".

وتتهم القوات الروسية باستخدام الذخائر العنقودية ضد أهداف مدنية في أوكرانيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، الأسبوع الماضي، إنها تلقت مزاعم موثوقة بأن القوات المسلحة الروسية استخدمت الذخائر العنقودية في مناطق مأهولة بالسكان 24 مرة على الأقل.

وذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن مثل هذه الهجمات "قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب".

كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية استخدام روسيا للذخائر العنقودية، بما في ذلك 3 حالات على الأقل في مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا في 7 و 11 و 13 مارس/ آذار.

وتشكل الذخائر العنقودية تهديدًا واضحًا للمدنيين من خلال نثر قنابل صغيرة بشكل عشوائي على مساحة واسعة.

وغالبًا ما تصبح القنابل الصغيرة التي لا تنفجر عند الاصطدام ألغامًا أرضية، مما يوسع نطاق الضرر بعد الصراع.

ووفقًا لموقع الأمم المتحدة على الإنترنت، وقعت أكثر من 100 دولة على حظر الذخائر العنقودية في عام 2008، ولم توقع أوكرانيا وروسيا على الاتفاق.