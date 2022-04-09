مسؤول أوروبي: ربع القوات الروسية في أوكرانيا "غير صالح للعمل"

(CNN)-- قال مسؤول أوروبي إن حوالي ربع القوات الروسية المشاركة في غزو أوكرانيا "غير صالح للعمل فعليًا" في أعقاب ما تواجه من خسائر فادحة، وسوء الخدمات اللوجستية والدعم.

كانت شبكة CNN ذكرت من قبل أن روسيا حشدت ما يقرب من 120 كتيبة قبل الغزو، وذكر المسؤول الأوروبي أنه بعد 6 أسابيع من الحرب، فإن ما يقرب من 29 كتيبة منهم خارج الخدمة الآن، وأضاف أن القوات الروسية حاولت دمج بعض الكتائب.

وتأتي تصريحات المسؤول الأوروبي بعد يوم من اعتراف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا تكبدت خسائر "كبيرة" في أوكرانيا ، ووصفها بأنها "مأساة كبيرة" للبلاد.

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز"، قال بيسكوف لدى سؤاله عما إذا كان انسحاب القوات الروسية من كييف ومنطقتها يمكن أن يُنظر إليه على أنه "إهانة" للكرملين، قال بيسكوف إن استخدام هذه الكلمات سيكون "فهمًا خاطئًا للوضع".

واعترف بيسكوف ، قبل أن يدعي أن سبب انسحاب روسيا من منطقتي كييف وتشرنيهيف "لدينا خسائر كبيرة في القوات وهي مأساة كبيرة لنا"، كان "لإبداء حسن النية خلال المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي".

وأضاف بيسكوف أن روسيا فعلت ذلك "لرفع التوتر عن تلك المناطق من أجل إظهار أن روسيا مستعدة حقًا لتهيئة ظروف مريحة لمواصلة المفاوضات".

ولم تتمكن CNN من التحقق من عدد الجنود الروس الذين قتلوا في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية الموالية لبوتين، الشهر الماضي ، أن عدد القتلى بلغ 9861، أعلى عدة مرات من الأرقام الرسمية من الكرملين.

ولم يؤكد الكرملين الرقم، الذي نُسب إلى وزارة الدفاع وتراجعت عنه لاحقًا الصحيفة، التي ادعت أنه تم اختراقها.

وقدر مسؤولون من الولايات المتحدة والناتو الشهر الماضي أن الخسائر الروسية تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف، وزعم المسؤولون الأوكرانيون أن عدد القتلى أعلى من ذلك.