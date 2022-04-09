أنقرة ترد على شكوى روسية من طائرات "درون" تركية يستخدمها جيش أوكرانيا

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رد مسؤول تركي على شكوى روسية قدمت للمسؤولين الأتراك حول استخدام الجيش الأوكراني طائرات مسيرة مصنعة في تركيا.

وقال مسؤول تركي في تصريحات إعلامية، الجمعة، إن أنقرة أبلغت موسكو أن شركة "بايكار تكنولوجيز" التركية لصناعة الطائرات بدون طيار هي شركة خاصة وأن شراء أوكرانيا للأجهزة قد اكتمل قبل الحرب.

وفقًا لتقارير سابقة نشرتها شبكة CNN كان المسؤولون الأوكرانيون يروجون لطائرات TB2بيرقدار بدون طيار باعتبارها واحدة من أكثر الأسلحة فعالية في ترسانتهم.

وفي مقابلة مع CNN قال سلجوق بيرقدار، المدير الفني والتقني لشركة (بايكار) للصناعات الدفاعية المصنعة لطائرات بيرقدار، وهو أيضًا صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الطائرة بدون طيار كانت "تفعل ما صُممت للقيام به وما تم تحديثها للقيام به".

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