(CNN)-- قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها قبل التقدم نحو مدينة خاركيف.

وأضاف بودانوف، لمذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور، في كييف، الجمعة: "الجيش الروسي يعيد تجميع صفوفه في شرق أوكرانيا ويخطط للتقدم نحو مدينة خاركيف".

وتابع: "إنهم يعيدون تجميع صفوفهم باتجاه مدينة تسمى إيزيوم عبر بيلغورود، إنهم يتحركون عبرها ويحصلون على قوات إضافية من أجل تعويض خسائرهم في أوكرانيا".

وذكر: "إنهم يخططون للتقدم نحو خاركيف، سيحاولون القضاء على مدينة ماريوبول وفقط بعد ذلك، قد يحاولون التقدم نحو كييف".

ودعا بودانوف حلفاء أوكرانيا إلى "تقديم دعم عسكري جاد" لمساعدتها في مواجهة الهجوم الروسي.

وقال إن "هناك حاجة لاستخدام المدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات القتالية ضد القوات البرية الروسية"، وأضاف: "أوكرانيا تحتاج حقا إلى دعم جاد، ونحن لا نحتاجه غدا، نحن بحاجة إليه اليوم".

وذكر بودانوف أن نقاط ضعف الجيش الروسي تتجلى في أوكرانيا، وتابع أن "القوات الروسية هُزمت في منطقة كييف وأعاقت اللوجستيات جهودها العسكرية".

وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يخاف من الآلة العسكرية الروسية نعم، لديهم الكثير من القوات وربما هذه هي نقطة قوتهم الوحيدة ولكن هذه ليست القوة التي يرغبون في التباهي بها، الحقيقة هي أن هذا جيش من المجرمين".

وقال: "من يغتصب النساء والأطفال ويأكل الكلاب ويسرق السجاد وأجهزة التلفزيون، هذا هو الوجه الحقيقي للجيش الروسي".

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب CNN للتعليق ردا على مزاعم هيومن رايتس ووتش بأن الجنود الروس ارتكبوا عمليات اغتصاب وإعدامات وأشكال أخرى من العنف غير القانوني.