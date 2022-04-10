من "الدفاع عن الإسلام" إلى "معارضة أمريكا".. تنوع التكهنات حول أسباب الإطاحة بعمران خان بتويتر

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من لاعب كريكيت إلى رئيس وزراء باكستان.. تعرف إلى عمران خان
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من لاعب كريكيت إلى رئيس وزراء باكستان.. تعرف إلى عمران خان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت نتيجة تصويت حجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان في البرلمان تفاعلا واسعا وتكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأسباب وراء الإطاحة به.

ولم ينج خان في تصويت بحجب الثقة، الأحد، إذ احتاجت المعارضة إلى 172 صوتًا على الأقل من أصل 342 عضوًا في البرلمان للإطاحة به، وبذلك لم ينجح في استكمال فترة ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في صيف 2023.

وكان التصويت على سحب الثقة مدعومًا من قبل تحالف من السياسيين يضم أكثر من عشرة منشقين عن حزبه السياسي.

وكان التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في 3 أبريل/ نيسان قد منعه نائب رئيس البرلمان على أساس أنه تم إجراؤه كجزء من "مؤامرة أجنبية" للإطاحة بحكومة خان.

ويذكر أنه لم يكمل أي زعيم ولاية كاملة مدتها خمس سنوات كرئيس لوزراء باكستان منذ تأسيسها في عام 1947.

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