دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت نتيجة تصويت حجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان في البرلمان تفاعلا واسعا وتكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأسباب وراء الإطاحة به.

عمران خان أقصي من السلطة لأنه تحدى امريكا ورفض ان يكون تابعا لها والتطبيع مع إسرائيل ودعم المقاومة لهزيمة قوات احتلالها بافغانستان وتحالف مع المحور الصيني الروسي ولو فشل البرلمان في اقالته للجأت امريكا لانقلاب عسكري باكستان متجهه الى الفوضى وربما لصدامات دموية

ولم ينج خان في تصويت بحجب الثقة، الأحد، إذ احتاجت المعارضة إلى 172 صوتًا على الأقل من أصل 342 عضوًا في البرلمان للإطاحة به، وبذلك لم ينجح في استكمال فترة ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في صيف 2023.

البرلمان الباكستاني يصوت على حجب الثقة عن حكومة عمران خان. عمران كان له مواقف كثيرة في الدفاع عن #الإسلام، وأمريكا لم تحتمل وجود شخص يعارضها ولا يخضع لها.

وكان التصويت على سحب الثقة مدعومًا من قبل تحالف من السياسيين يضم أكثر من عشرة منشقين عن حزبه السياسي.

🚨يتهم #عمران_خان وأنصاره تحالف وتآمر أمريكا والمعارضة باسقاطه لوطنيته واستقلاليته كأول رئيس وزراء يسقطه البرلمان. ويملك وثيقة تثبت التواطؤ! 🚨مؤسف سقوط #باكستان الدولة النووية المركزية في العالم الإسلامي في نفق الفوضى السياسية. 🚨تقف #الهند مستفيد رئيسي من مأزق #باكستان السياسي! https://t.co/NgwmRGWMhW

وكان التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في 3 أبريل/ نيسان قد منعه نائب رئيس البرلمان على أساس أنه تم إجراؤه كجزء من "مؤامرة أجنبية" للإطاحة بحكومة خان.

#باكستان تختبر صاروخا باليستيا جديدا قادرا على حمل رؤوس نووية يأتي هذا بعد عزل البرلمان لرئيس الوزراء #عمران_خان الذي يقول انه لن يرضخ لأمريكا ولو كنت وحيدا ! . المتتبع للوضع هناك لا يستطيع ان يراهن على استقرار الوضع او اشتعاله من جديد ! . #روسيا https://t.co/mwSTrszqlK

ويذكر أنه لم يكمل أي زعيم ولاية كاملة مدتها خمس سنوات كرئيس لوزراء باكستان منذ تأسيسها في عام 1947.