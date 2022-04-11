باريس، فرنسا (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الاثنين، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تصدرها الرئيس إيمانويل ماكرون والمرشحة اليمينية مارين لوبان.

وأظهرت الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية أن ماكرون على جاء رأس قائمة المرشحين الـ12 بحصوله على 27.84٪ من الأصوات، وجاءت لوبان في المركز الثاني بنسبة 23.15٪.

وحل المرشح اليساري جان لوك ميلينشون في المركز الثالث، وخسر بصعوبة الجولة الثانية، إذ حصل على 21.95٪ من الأصوات، حسب أرقام وزارة الداخلية.

وسيحسم الناخبون الفرنسيون السباق بين ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 أبريل/نيسان الجاري.