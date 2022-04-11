إسلام أباد، باكستان (CNN)-- صوّت نواب البرلمان الباكستاني، الاثنين على اختيار زعيم المعارضة شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء، بعد الإطاحة بعمران خان في تصويت بحجب الثقة بسبب مزاعم بسوء الحكم.

حصل شريف على 174 صوتًا من أصل 342 صوتًا في تصويت البرلمان، ومن المقرر أن يشغل منصب رئيس الوزراء حتى الانتخابات العامة المقبلة، والتي من المتوقع عقدها في عام 2023.

وشهباز شريف هو زعيم حزب "الرابطة الإسلامية"، وسبق أن شغل منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، كما أنه الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات.

وعلى عكس عمران خان، حافظ شريف على علاقة ودية مع الجيش وكان رئيس وزراء يتمتع بشعبية في إقليم البنجاب ذي الأهمية السياسية والأكثر اكتظاظًا بالسكان في باكستان.

وقد تم الإشادة به لمشاريعه الإدارية والبنية التحتية الطموحة في البنجاب، والتي شهدت تطورات في قطاعي التعليم والصناعة.

كان لشريف دور فعال في قيادة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية، ويحافظ على علاقة إيجابية مع بكين.

وشهباز هو أحد أفراد أسرة شريف الثرية، التي جمعت الملايين من خلال إنتاج الفولاذ. كانت عائلته غارقة في فضيحة بعد أن حكم على شقيقه نواز بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 10.5 مليون دولار بتهم فساد في عام 2018.

ورفض شهباز شريف الحكم ووصفه بأنه "معيب" و "ذو دوافع سياسية". ويواجه شهباز شريف أيضا اتهامات بالفساد.

في الأشهر الأخيرة، قاد شريف حملة للإطاحة بخان كزعيم لباكستان بسبب مزاعم بسوء الإدارة الاقتصادية وسوء إدارة البلاد.