(CNN)-- قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأحد، إن عدم السماح لبلاده بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2008 كان "خطأ استراتيجيا" من جانب ألمانيا وفرنسا.

وأضاف كوليبا، في مقابلة على شبكة NBC: "لو كنا أعضاء في الناتو، لما وقعت هذه الحرب"، وتابع: "الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته ألمانيا وفرنسا في عام 2008 عندما رفضتا جهود الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لإدخال أوكرانيا ندفع ثمنه".

وقال: "ليست ألمانيا أو فرنسا هي التي تدفع ثمن هذا الخطأ، إنها أوكرانيا".

وعلق وزير خارجية الأوكراني بشأن تعيين روسيا لجنرال جديد يشرف على عمليات غزو أوكرانيا، وقال إن خطة روسيا الأولية للغزو "فشلت والتاريخ سيثبت لمن ستنتصر خطته، لديهم الآن خطة آخرى، لكن لدينا خططنا".

وأضاف: "أيا كان ما تخطط روسيا لفعله، فلدينا استراتيجيتنا المبنية على افتراض أننا سننتصر في هذه الحرب وسنقوم بتحرير أراضينا".