البيت الأبيض: تعيين روسيا قائدا جديدا لغزو أوكرانيا يؤكد توقعاتنا

(CNN)-- علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، على تعيين روسيا لقيادة عسكرية جديدة لغزو أوكرانيا، وقالت ساكي: "هذا ما كنا نتوقعه".

وقالت ساكي، لدانا بيرينو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، الأحد، إن تعيين موسكو الجنرال ألكسندر دفورنيكوف كقائد جديد لغزو أوكرانيا "يؤكد ما رأيناه بالفعل على الأرض في أوكرانيا، وهذا ما كنا نتوقعه".

كانت شبكة CNN، ذكرت، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عيّن جنرالا جديدا لإشراف على الحرب في أوكرانيا في الوقت الذي يغير فيه جيشه خططه بعد فشله في السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لمسؤول أمريكي ومسؤول أوروبي.

وقال المسؤولون، لـCNN، إن الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا، قد تم تعيينه، بعد سلسلة من الانتكاسات ونقص واضح في التنسيق بين القوات الروسية في أوكرانيا.

وحملت ساكي الجنرال ألكسندر دفورنيكوف"مسؤولية الفظائع التي رأيناها في سوريا"، وذكرت أن الولايات المتحدة تتواصل مع المسؤولين في أوكرانيا للتأكد من أن لديهم الأسلحة والمساعدات التي يحتاجون إليها لتحقيق النصر في المعركة.

وقالت: "في هذا الأسبوع فقط، أجرى مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة لدينا مكالمة لمدة ساعتين مع نظرائهم لمناقشة كل بند على حدة ما طلبه الأوكرانيون، وماذا يريدون إذا لم نتمكن من تلبية ما يحتاجون إليه".

وأضافت أن الإدارة الأمريكية اعتبرت اعتراف الكرملين بأن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة أمر "مثير للاهتمام" لدولة بطيئة في الاعتراف بالهزيمة، وقالت ساكي: "لقد كان أمرًا مهمًا"، ووصفته بأنه "انعكاس لشجاعة القادة الأوكرانيين".