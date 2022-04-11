(CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن بلاده تتوقع أن يشن الجنرال ألكسندر دفورنيكوف الذي عينته روسيا، السبت، مشرفا على غزو أوكرانيا، المزيد من "الهجمات الوحشية" على المدنيين.

وأضاف سوليفان لمراسل CNN جيك تابر في برنامج "حالة الاتحاد": "هذا الجنرال بالتحديد لديه سيرة ذاتية تتضمن وحشية ضد المدنيين في ساحات حروب آخرى مثل سوريا، ويمكننا أن نتوقع المزيد من نفس الشيء في ساحة الحرب هذه بأوكرانيا".

وأضاف: "هذا الجنرال سيكون مجرد كاتب آخر للجرائم والوحشية ضد المدنيين الأوكرانيين."

كانت CNN ذكرت، في وقت سابق السيت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بروسيا، كقائد للعمليات في أوكرانيا بعد سلسلة من الانتكاسات الميدانية وغياب التنسيق الواضح بين القوات الروسية.

وكان دفورنيكوف (60 عاما)، أول قائد للعمليات العسكرية الروسية في سوريا، بعد أن أرسل بوتين قوات هناك في سبتمبر/ أيلول 2015 لدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقدمت روسيا القوة الجوية لدعم قوات الأسد البرية وساعدت في عكس مسار الحرب الأهلية السورية بتكلفة باهظة.

ودعمت الطائرات الروسية نظام الأسد وحلفائه، حيث فرضوا حصارًا على حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، وقصفوا أحياء مكتظة بالسكان وأوقعوا إصابات كبيرة في صفوف المدنيين.

ومع ذلك، قلل سوليفان من أهمية التعيين بالنسبة لفرص روسيا الإجمالية للنجاح في أوكرانيا، قائلاً إن روسيا عانت بالفعل من "فشل استراتيجي".

وأضاف سوليفان: "لا يمكن لأي تعيين لأي جنرال أن يمحو حقيقة أن روسيا واجهت بالفعل فشلًا استراتيجيًا في أوكرانيا".

وتابع: "لقد اعتقدوا أنهم سيكونون قادرين على احتلال العاصمة كييف والاستيلاء على مدن رئيسية أخرى مع القليل من المقاومة وسيتم الترحيب بهم بأذرع مفتوحة".

وأضاف: "ما تعلمناه في الأسابيع العديدة الأولى من هذه الحرب هو أن أوكرانيا لن تخضع أبدًا لروسيا، لا يهم الجنرال الذي يعيينه بوتين ".