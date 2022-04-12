شرطة نيويورك: إصابة 16 شخصًا إثر إطلاق النار في محطة بروكلين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شرطة نيويورك، الثلاثاء، إصابة 16 شخصًا بينهم 10 أشخاص بالرصاص، إثر إطلاق النار في محطة مترو بروكلين.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك كيشانت سيويل إن قوات الأمن لم تعثر على أي متفجرات في محطة بروكلين، وإن التحقيق جار لكنه لا يتم التحقيق في الحادث كعمل إرهابي بعد لكنها لم تستبعد تلك الفرضية.

وكانت مصادر بقوات إنفاذ القانون الأمريكية قد ذكرت، في تصريحات لـCNN، أنه وقع حادث إطلاق النار وتفجير قنبلة دخان في محطة مترو أنفاق بروكلين في نيويورك.

وتقول الشرطة، وفقا لتقرير أولي، إن الجاني ربما كان يرتدي قناعا واقيا من الغاز وسترة بناء برتقالية، وقد فر من مكان الحادث إلى مكان مجهول.

وتوقفت حركة قطارات المترو في نيويورك عقب الحادث مباشرة، فيما فرض الشرطة طوقا أمنيا حول محيط المكان وحثت الناس على تجنب منطقة الحادث.