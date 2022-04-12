بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- شارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجهة نظره الصريحة بشأن موقف الهند المحايد في الحرب في أوكرانيا خلال اجتماع افتراضي استمر ساعة مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الاثنين، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية.

لكنه لم يوجه طلبًا محددًا من الزعيم الهندي للانحياز إلى جانب، ولم يتلق أي التزام حازم من مودي للتراجع عن مشتريات الطاقة من روسيا.

وفي حديثه بعد ذلك، قال المسؤول إن الزعيمين تمكنا من تبادل وجهات نظرهما بطريقة "دافئة" على الرغم من أن موقف الهند تسبب في قلق متزايد في واشنطن.

وقال المسؤول: "لم يكن هناك سؤال محدد وإجابة محددة، لكن القادة تمكنوا من التراجع وتبادلوا وجهات النظر بشكل مفصل وصريح".

ولم تتراجع الهند عن مشترياتها من النفط أو الغاز الروسي، على الرغم من جهود الولايات المتحدة لحشد العالم وراء عقوبات اقتصادية خانقة على موسكو. وقال المسؤول في اجتماعهم إن بايدن لم يطالب الهند على وجه التحديد بوقف مشترياتها.

وقال المسؤول: "يتعين على الدول الأخرى أن تتخذ قراراتها الخاصة. هذا يعني، لا نعتقد أن الهند يجب أن تسرع أو تزيد واردات الطاقة الروسية".

وبدلاً من تقديم مطالب، سعى بايدن إلى التأكيد على المجالات التي يمكن أن تساعد فيها الهند في "التخفيف من الآثار المزعزعة للاستقرار لحرب بوتين"، حسبما قال المسؤول، مُستشهداً بالإمدادات الغذائية كأحد الأماكن التي أبدت الهند بالفعل استعدادها للمساعدة.

وقال المسؤول "جرت مناقشة حول ما يمكن أن تفعله الهند أكثر من ذلك".

في الاجتماع، أعرب مودي عن مخاوفه بشأن العلاقات الوثيقة بين روسيا والصين - وهو عامل قال المسؤول إنه قد يؤثر على تفكير الهند في موقفها من الحرب في أوكرانيا.