لوبان ترد على اتهامات حول "مشروعها السري" لمغادرة الاتحاد الأوروبي

باريس، فرنسا (CNN) – أكدت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، الثلاثاء، أنه ليس لديها "مشروع سري" لإخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات لوبان خلال حديثها لقناة "France Inter" المحلية، في إطار ردها على اتهامات منافسها، فرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إن موقفها من الاتحاد الأوروبي لم يتغير.

وقال المتحدث باسم حكومة ماكرون: "مارين لوبان تجعل الشعب يصدق أنها لم تعد تريد أن تغادر الاتحاد الأوروبي"، وأضاف: "لديها مشروع لخروج منظم من الاتحاد الأوروبي"، حسب قوله.

في الماضي، دعا حزب لوبان فرنسا لمغادرة منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي لكن المرشحة خففت حدة موقفها مؤخرا، واستبدلتها بالدعوة إلى إجراء تغيير في الاتحاد.

وأضافت لوبان: "أعتقد أن غالبية الشعب الفرنسي لم تعد تريد الطريقة التي يسر بها الاتحاد الأوروبي حاليا"، حسب قولها.

وقالت المرشحة الرئاسية إن الاتحاد الأوروبي "يعمل بطريقة مخالفة تماما للديموقراطية، والتي تتبع طرق التهديد والابتزاز وتنتهج سياسات تسير بعكس إرادة الشعوب وضد مصلحة اقتصاداتنا على وجه الخصوص"، حسب قولها.