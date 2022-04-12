بوتين: المحادثات مع أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود"

موسكو، روسيا (CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن المحادثات مع أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود".

وأضاف بوتين: "المتطلبات الأمنية شيء واحد، والقضايا المتعلقة بتنظيم العلاقات في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ودونباس تم إخراجها من نطاق هذه الاتفاقيات، أي أننا عدنا مرة أخرى إلى طريق مسدود بالنسبة لنا وللجميع".

وتعهد فلاديمير بوتين، متحدثا إلى جانب نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مؤتمر صحفي، بأنه "لن يوقف العمليات العسكرية" في أوكرانيا حتى تنجح موسكو.

ونفى الرئيس الروسي التقارير عن الفظائع التي وقعت في بلدة بوتشا الأوكرانية، ووصفها بأنها "وهمية"، وقارن بينها وبين التقارير التي وصفها بـ"الكاذبة" حول استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال: "كانت هناك استفزازات في سوريا، عن استخدام أسلحة كيماوية من قبل حكومة الأسد ثم اتضح أنها كانت مزيفة، والشيء نفسه المزيف موجود في بوتشا".

كانت شبكة CNN شاهدت مقبرة جماعية في ضاحية كييف، وشوهدت 20 جثة على الأقل في شارع واحد فقط.