بايدن يصف ما يحدث في أوكرانيا بـ"الإبادة الجماعية"

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن ميزانيات المواطنين الأمريكيين "يجب ألا تعتمد على ما إذا كان دكتاتور يرتكب إبادة جماعية في بلد آخر".

وأضاف بايدن، خلال تجمع في ولاية آيوا: "ميزانية عائلتك، وقدرتك على ملء خزان الوقود الخاص بك، لا ينبغي أن يتوقف أي منها على ما إذا كان دكتاتور يعلن حربا ويرتكب إبادة جماعية على بعد نصف العالم".

وتابع: "للمساعدة في التعامل مع ارتفاع الأسعار بسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد سمحت بسحب مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي".

وكرر جو بايدن أن روسيا ارتكبت "إبادة جماعية" في أوكرانيا، خلال تصريحات للصحفيين وقال: "أصبح من الواضح أن بوتين يحاول فقط القضاء على فكرة أن تكون أوكرانيا"، وأضاف: "الأدلة تتزايد على ذلك، إنها مختلفة عما كانت عليه في الأسبوع الماضي ".

كان الرئيس الأمريكي قد توقف في السابق عن وصف ما يجري في أوكرانيا بأنه "إبادة جماعية"، وقال مساعدوه إن ما يحدث لم يرتق إلى هذا المستوى بعد.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في وقت سابق من هذا الشهر: "لقد رأينا فظائع، وشهدنا جرائم حرب، ولم نشهد حتى الآن ما يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية".

ويوم الأحد، قال سوليفان لمراسل CNN جيك تابر: "برأيي التسمية أقل أهمية من حقيقة أن هذه الأعمال قاسية وإجرامية وخاطئة وشريرة ويجب الرد عليها بحسم".