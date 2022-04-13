(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، أبلغ الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن حزمة المساعدات ستشمل أنواعا جديدة من الأسلحة والمعدات تتضمن أنظمة مدفعية وطلقات وناقلات جند مصفحة، وطائرات هليكوبتر.

وقال بايدن في البيان: "بينما تستعد روسيا لتكثيف هجومها في منطقة دونباس، ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالقدرات للدفاع عن نفسها".

وتابع أن "الإمداد المستمر بالأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها لأوكرانيا كان حاسماً في استمرار حربها ضد الغزو الروسي، فقد ساعد في ضمان فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أهداف حربه الأولية لغزو أوكرانيا والسيطرة عليها".

يذكر أن حزمة المساعدات الجديدة ترفع المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا إلى أكثر من 3 مليارات دولار.