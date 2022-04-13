(CNN)-- قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الثلاثاء، إنه عرض على أوكرانيا زيارتها مع زعماء دول البلطيق، لكن الزيارة "لم تكن مرغوبة" من قبل كييف.

وأضاف شتاينماير، للصحفيين أثناء زيارته لوارسو، أن الرئيس البولندي أندريه دودا اقترح السفر إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، مع زعماء دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) لـ"إرسال إشارة قوية للتضامن الأوروبي المشترك مع أوكرانيا".

وتابع الرئيس الألماني: "كنت على استعداد لذلك لكن من الواضح أن هذا لم يكن مطلوبا في كييف".

ويُعتقد أن الرئيس الألماني كان له علاقات وثيقة مع روسيا خلال توليه مناصب سابقة.

وكانت أوكرانيا تنتقد شتاينماير بسبب صلاته بروسيا والدور القيادي الذي لعبه كوزير خارجية سابق في تحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي تصريحات الرئيس الألماني في الوقت الذي قام فيه زعماء أوروبيون آخرون بزيارات إلى كييف.

وقام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار النمساوي كارل نهامر بزيارتين منفصلتين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت.