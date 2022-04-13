مستشار رئيس أوكرانيا: المحادثات مع روسيا "صعبة للغاية لكنها مستمرة"

(CNN)-- أعلن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، أن المحادثات مع روسيا "صعبة للغاية لكنها مستمرة"، وذلك بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المحادثات "وصلت إلى طريق مسدود".

وذكر بودولياك، في بيان أصدرته الرئاسة الأوكرانية: "المفاوضات صعبة للغاية لكنها مستمرة"، وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني، وكبير المفاوضين: "من الواضح أن الخلفية العاطفية لعملية التفاوض اليوم كانت ثقيلة وحاضرة بقوة، ومن الواضح أن الوفد الأوكراني يعمل في إطار مؤيد لأوكرانيا ويتسم بالشفافية، بينما الجانب الروسي يلتزم بأساليبه التقليدية المتمثلة في الضغط على عملية التفاوض، بما في ذلك من خلال بعض البيانات العامة".

ويأتي بيان بودولاك بشأن المحادثات، في الوقت الذي يرد فيه الأوكرانيون بغضب على الكشف عن مقتل مدنيين على أيدي القوات الروسية، وتوقعات بحدوث هجوم روسي.

كان الرئيس الروسي قال، في وقت سابق الثلاثاء، إن المحادثات مع أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود".

وأضاف بوتين: "المتطلبات الأمنية شيء واحد، والقضايا المتعلقة بتنظيم العلاقات في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ودونباس تم إخراجها من نطاق هذه الاتفاقيات، أي أننا عدنا مرة أخرى إلى طريق مسدود بالنسبة لنا وللجميع".

وتعهد فلاديمير بوتين، متحدثا إلى جانب نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مؤتمر صحفي، بأنه "لن يوقف العمليات العسكرية" في أوكرانيا حتى تنجح موسكو.

ونفى الرئيس الروسي التقارير عن الفظائع التي وقعت في بلدة بوتشا الأوكرانية، ووصفها بأنها "وهمية"، وقارن بينها وبين التقارير التي وصفها بـ"الكاذبة" حول استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال: "كانت هناك استفزازات في سوريا، عن استخدام أسلحة كيماوية من قبل حكومة الأسد ثم اتضح أنها كانت مزيفة، والشيء نفسه المزيف موجود في بوتشا".

وكانت شبكة CNN شاهدت مقبرة جماعية في ضاحية كييف، وشوهدت 20 جثة على الأقل في شارع واحد فقط.