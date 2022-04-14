البيت الأبيض يعلق على وصف بايدن الوضع في أوكرانيا بـ"الإبادة الجماعية"

(CNN)-- أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يحدث في أوكرانيا بالإبادة الجماعية "لن يغير سياسة الولايات المتحدة، ولا ينبغي أن يربك قادة العالم".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس الأمريكي كان يتحدث، الثلاثاء، عن "ما نراه جميعا، وهو ما يشعر به بوضوح تجاه الفظائع التي تحدث على الأرض في أوكرانيا".

وأضافت ساكي أن الإجراءات القانونية جارية لتحديد ما إذا كانت أوكرانيا شهدت "إبادة جماعية"، لكنها ذكرت أن بايدن كان يعبر عن آرائه كـ"رئيس للولايات المتحدة، وليس مجرد موقف شخصي"، وقالت إنه "الرئيس ونحن هنا لتنفيذ آرائه، إنه رئيس الولايات المتحدة وزعيم العالم الحر ويسمح له بالتعبير عن آرائه في أي وقت يشاء".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض لمراسلة شبكة CNN إم جي لي أنه لا ينبغي لقادة العالم أن يرتبكوا بسبب تصريحات بايدن، والتي غالبا ما تسبق المسؤولين الأمريكيين أولاً بشأن جرائم الحرب والآن بشأن الإبادة الجماعية.

وقالت ساكي: "لا أعتقد أن أي شخص مرتبك بشأن الفظائع التي نراها على الأرض"، وأضافت: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستهدف المدنيين بوحشية ويعامل دولة بوحشية لذلك كان الرئيس يتحدث عن ماهية تلك الفظائع".

وذكرت أنه حتى التوصيف الرسمي للإبادة الجماعية لن يغير بالضرورة سياسة الولايات المتحدة، قالت "إنه لا يغير السياسة سيكون هناك جهد دولي لاستكشاف ذلك وتحقيق على المستوى الدولي، وعادة ما يستغرق ذلك سنوات عديدة".