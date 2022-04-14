روسيا تعلن فرض عقوبات على 398 عضوا في الكونغرس الأمريكي

(CNN)-- أعلنت روسيا، الأربعاء، فرض عقوبات على 398 من أعضاء الكونغرس الأمريكي انتقاما من إدراج واشنطن لمئات النواب بمجلس الدوما الروسي في القائمة السوداء، الشهر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن "العقوبات تشمل قيادة مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي ورؤساء اللجان".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 24 مارس/ آذار فرض عقوبات على 328 عضوا في مجلس الدوما الروسي المكون من 450 عضوا.

وقالت موسكو، الأربعاء: "من المقرر الإعلان عن مزيد من الإجراءات المضادة في المستقبل القريب بما في ذلك إضافة المزيد من الأمريكيين إلى قائمة العقوبات".