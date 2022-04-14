روسيا تعلن فرض عقوبات على 398 عضوا في الكونغرس الأمريكي

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صورة أرشيفية للكونغرس الأمريكي
Credit: Drew Angerer/Getty Images

(CNN)-- أعلنت روسيا، الأربعاء، فرض عقوبات على 398 من أعضاء الكونغرس الأمريكي انتقاما من إدراج واشنطن لمئات النواب بمجلس الدوما الروسي في القائمة السوداء، الشهر الماضي.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن "العقوبات تشمل قيادة مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي ورؤساء اللجان".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 24 مارس/ آذار فرض عقوبات على 328 عضوا في مجلس الدوما الروسي المكون من 450 عضوا.

وقالت موسكو، الأربعاء: "من المقرر الإعلان عن مزيد من الإجراءات المضادة في المستقبل القريب بما في ذلك إضافة المزيد من الأمريكيين إلى قائمة العقوبات".

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