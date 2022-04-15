بايدن "يصافح الهواء" بتصرف غريب بعد خطاب يثير تفاعلا

الأكبر في تاريخ أمريكا.. لحظة إعلان بايدن سحب مليون برميل نفط يوميًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحظة قيام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتصرف غريب عقب الانتهاء من خطاب ألقاه، الخميس.

الامريكان غريبين جدا #بايدن يصافح #الهواء عادي عندهم !! ويزعلون من #خالد_الفراج https://t.co/FHxB6J4XV3

وتناول بايدن في خطابه عددا من القضايا بملاحظات حول جهود الإدارة الأمريكية لخفض التكاليف وإعادة بناء سلاسل التوريد وإرساء الأساس للتجديد الاقتصادي بالبلاد.

"#بايدن 🇺🇸 يصافح الفراغ". https://t.co/HNsbg35APW

ويكاد لا يمر خطاب للرئيس الأمريكي دون أن يتفاعل مغردون عليه، وكان آخرها تداول مقاطع فيديو لسقوط شيء على كتف بايدن خلال خطاب الأربعاء وما اعتبره بعض المغردين بأنها "فضلات طير".

جو بايدن يقوم بمصافحة الهواء بعد انتهاء خطابه 🤔 https://t.co/4ajrCXcYJG

وسبق ذلك تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وحركة شفاهها لحظة ما وصفوه بـ"زلة لسان" جو بايدن بحديث عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، حركة شفاه هاريس وكأنها تردد كلمة "الأوكراني" لحظة ما بدى أن بايدن قال "الشعب الإيراني"، وفقا لما تداوله النشطاء، بمقطع فيديو، حيث قال الرئيس الأمريكي: ""بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني.."