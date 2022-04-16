مخاوف أمريكية بشأن احتمالية نفاد ذخيرة الجيش الأوكراني

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي إن هناك مخاوف متزايدة بشأن احتمالية نفاد الذخائر لدى القوات الأوكرانية، خاصة الذخيرة الخاصة بالمدفعية.

وأضاف المسؤول أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى الحصول على المزيد من الذخيرة بشكل أسرع حيث من المتوقع أن تشتد المعارك البرية ضد القوات الروسية في الأيام المقبلة.

ورغم قيام الولايات المتحدة بشحن 18 مدفع هاوتزر بقطر 155 ملم و 40 ألف طلقة مدفعية إلى أوكرانيا كجزء من المساعدة الأمنية الجديدة التي أعلنت عنها إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع، إلا أن تلك الذخيرة يمكن أن تستهلك في غضون عدة أيام، مما يزيد من احتمالية نفاد الذخيرة لدي القوات الأوكرانية.

وأشار المسؤول إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال يوم من القتال العنيف الآلاف من قذائف المدفعية.

وتعتقد الولايات المتحدة أن لروسيا استراتيجية تتمثل في نقل الأسلحة والقوات من مواقعها الحالية شمالًا إلى شرق أوكرانيا، ثم تطويق القوات الأوكرانية الموجودة هناك وعزلها.

ويجري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي اتصالات هاتفية يومية مع نظرائهم في المنطقة لتشجيعهم على شحن المزيد من الأسلحة والإمدادات إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استضافت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الرؤساء التنفيذيين لأكبر 8 شركات سلاح لمعرفة كيفية تسليح أوكرانيا بشكل أسرع.

وركزت المناقشة على أهداف البنتاغون لمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة مع الحفاظ على جاهزية القوات الأمريكية ودعم الدفاع عن الحلفاء.