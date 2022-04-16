(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أنها تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون و وزراء بحكومته إلى أراضيها ردا على العقوبات التي فرضتها لندن بحق مسؤولين روس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها حظرت دخول وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس و10 أعضاء آخرين في الحكومة ردًا على "الأعمال العدائية غير المسبوقة للحكومة البريطانية بفرض عقوبات على كبار المسؤولين في روسيا الاتحادية".

وشملت القائمة، التي قالت وزارة الخارجية الروسية إنه يمكن توسيعها، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي ورئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون.

وأضافت الوزارة أن "الحملة الإعلامية والسياسية في لندن التي تهدف إلى العزلة الدولية لروسيا وتهيئة الظروف لاحتواء بلدنا وخنق الاقتصاد الروسي كانت مسؤولة عن القرار".

وتابعت: "تعمد القيادة البريطانية إلى تفاقم الوضع حول أوكرانيا، وإمداد النظام في كييف بأسلحة فتاكة، وتنسيق جهود مماثلة من جانب حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وذكرت: "التحريض من لندن غير مقبول، وهذا لا يدفع بقوة حلفائها الغربيين فحسب، بل يدفع دولًا أخرى أيضًا إلى فرض عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا لا معنى لها وتؤدي إلى نتائج عكسية".