مستشار النمسا: بوتين يعتقد أنه سينتصر في حرب أوكرانيا

(CNN)-- قال المستشار النمساوي كارل نهامر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه سينتصر في الحرب التي شنها على أوكرانيا.

وكان نهامر أول زعيم غربي يجتمع مع الرئيس الروسي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط، وذهب المستشار النمساوي، الأسبوع الماضي، إلى موسكو لمواجهة بوتين بعد مشاهدة أدلة على ارتكاب القوات الروسية "جرائم حرب" في مدينة بوتشا بأوكرانيا.

وأضاف نهامر، خلال مقابلة مع شبكة NBC، أن بوتين تحدث إليه باللغة الألمانية في اجتماعهما للتحذير من أنه سيربح الحرب، وأضاف أنه "سيكون من الأفضل أن تنتهي الحرب عاجلاً وليس آجلاً".

ووصف المستشار النمساوي المحادثة مع بوتين بأنها "غير ودية" ولكنها "صريحة وقاسية".

وذكر نهامر أنه لا يستطيع شرح منطق بوتين بشكل كامل، لكنه قال إن بوتين لديه "منطق الحرب الخاص به"، وتابع أن الرئيس الروسي قال إن "الحرب كانت ضرورية لضمان أمن روسيا، وإنه لا يثق بالمجتمع الدولي".

وقال نهامر عن زيارته لبوتشا: "لقد رأينا جرائم الحرب هناك. وأخبرنا قساوسة أرثوذكس أن الجنود الروس أطلقوا النار على المدنيين. وبعد الرحلة إلى أوكرانيا ، قمت برحلة إلى موسكو لمواجهة الرئيس بوتين بما رأيته ".

وتابع: "قلت لبوتين إنني رأيت جرائم الحرب، وخسارة فادحة للجيش الروسي، وقلت له إن هناك حاجة لممرات إنسانية للمدنيين مثل ماريوبول أو خاركيف على سبيل المثال، ويحتاج المدنيون الى الماء وعليهم رعاية الجرحى هناك".

كما قال المستشار النمساوي إن الرئيس الروسي قال إنه "سيتعاون مع التحقيق الدولي لكنه لا يثق بالعالم الغربي".

وأضاف نهامر أنه خرج من اجتماعه مع بوتين قلقًا للغاية بشأن المعركة الوشيكة على دونباس والتي ستشهد "خسائر بشرية كثيرة"، لكنه قال إن هناك أملا لأن القادة في أوكرانيا وروسيا لم يرفضوا بشكل كامل إجراء "محادثات السلام" أو المفاوضات.