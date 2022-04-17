(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلجأ إلى الأسلحة النووية أو الكيمائية لأنه لا يقدر حياة الشعب الأوكراني، حسب قوله.

وقال زيلينسكي، في مقابلة حصرية بمكتبه الرئاسي في كييف مع جيك تابر مراسل CNN، الجمعة، متحولًا إلى اللغة الإنجليزية للتأكيد على وجهة نظره: "لست أنا فقط - كل العالم، كل البلدان يجب أن تكون قلقة لأنها لا يمكن أن تكون معلومات حقيقية، لكنها يمكن أن تكون حقيقة".

وأضاف زيلينسكي: "الأسلحة الكيماوية، يجب أن يفعلوها، يمكنهم فعلها، بالنسبة لهم حياة الناس، لا شيء. لهذا السبب. يجب أن نفكر في ألا نخاف، ولا نخاف، بل أن نكون مستعدين. ولكن هذا ليس متعلقًا بأوكرانيا، ليس فقط لأوكرانيا ولكن للعالم كله، على ما أعتقد".

في مقابلة واسعة النطاق، تحدث زيلينسكي عن غرق سفينة روسية، والخسائر التي لحقت بجيشه، والآثار النفسية للحرب عليه وعلى شعبه.

ظل زيلينسكي في أوكرانيا طوال الحرب التي استمرت 50 يومًا مع روسيا، حيث قاومت القوات الأوكرانية محاولات الكرملين للاستيلاء على كييف وأجبرت روسيا على إعادة تركيز جهودها الحربية على المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، حيث تتوقع أوكرانيا تصعيدًا كبيرًا في القتال في الأيام القادمة. في الوقت نفسه، تطلق روسيا صواريخ كروز على ضواحي كييف ولا تزال تحتفظ بالقدرة على استهداف العاصمة الأوكرانية بأسلحة بعيدة المدى.

حذّر المسؤولون الأمريكيون من احتمال أن يتحول بوتين، إذا تم حشره في الزاوية، إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا. وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، الخميس، إن وكالة الاستخبارات المركزية تراقب "باهتمام شديد" الاحتمال، بينما أكد أن الولايات المتحدة لم تر حتى الآن أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال بيرنز، في تصريحات عامة: "بالنظر إلى اليأس المحتمل للرئيس بوتين والقيادة الروسية، بالنظر إلى الانتكاسات التي واجهوها عسكريًا حتى الآن، لا يمكن لأي منا أن يتعامل باستخفاف مع التهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة".

غرقت إحدى أهم السفن الحربية البحرية الروسية في البحر الأسود هذا الأسبوع، التي قالت أوكرانيا إنها كانت نتيجة ضربة صاروخية، بينما زعمت روسيا أنها كانت بسبب حريق نجم عن انفجار ذخيرة.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، الجمعة، إن صاروخين أوكرانيين من طراز نبتون أصابا السفينة الروسية موسكفا، وقال مسؤول أميركي إن الضربة وما تلاها من غرق للسفينة كانت نتيجة صاروخ أوكراني. ومع ذلك، كان زيلينسكي حذرًا بشأن ما إذا كانت أوكرانيا قد لعبت دورًا.

وأضاف: "نحن نعلم أنها لم تعد موجودة. بالنسبة لنا، إنه سلاح قوي ضد بلدنا، لذا فإن غرقه ليس مأساة بالنسبة لنا".

وقال زيلينسكي إن المسؤولين الأوكرانيين يعتقدون أن ما بين 2500 و 3000 جندي أوكراني قتلوا في الحرب، مقارنًا الرقم بما قدره بشأن عدد الضحايا الروس من 19 إلى 20 ألفا (اعترفت روسيا بسقوط 1351 عسكريًا). وأضاف زيلينسكي أن هناك حوالي 10 آلاف جندي أوكراني أصيبوا وأنه "من الصعب تحديد عدد الذين سينجون".

وقال إن تحديد عدد الضحايا المدنيين أكثر صعوبة.

وتابع: "من الصعب للغاية التحدث عن المدنيين، لأن جنوب بلادنا، حيث يتم حظر البلدات والمدن - خيرسون ، وبيرديانسك، وماريوبول إلى الشرق، والمنطقة الواقعة إلى الشرق حيث تقع فولنوفاكا - لا نعرف قال زيلينسكي: "كم عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في تلك المنطقة المحظورة".

وردًا على سؤال حول مقاطع الفيديو المروعة التي تم نشرها هذا الأسبوع والتي تظهر الموت والدمار في بلاده ، بما في ذلك عثور امرأة أوكرانية على جثة ابنها في بئر، قال زيلينسكي "إنه ألم كبير بالنسبة لي".

وقال "لا أستطيع أن أشاهدها كأب، فقط لأن كل ما تريده بعد ذلك هو الانتقام والقتل. يجب أن أشاهد بصفتي رئيس الدولة حيث مات الكثير من الناس وفقدوا أحباءهم، وهناك الملايين من الناس الذين يريدون أن يعيشوا".

وتابع "كلنا نريد القتال. لكن علينا جميعًا أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا تكون هذه الحرب بلا نهاية. وكلما طال أمدها ، سنخسر أكثر. كل هذه الخسائر ستكون مثل تلك".