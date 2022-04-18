أوكرانيا: ماريوبول "قد تكون خطاً أحمر" في المفاوضات مع روسيا

هل ستفوز أوكرانيا في الحرب مع روسيا؟.. زيلينسكي يرد على سؤال CNN

شاهد ما يحدث في شرق أوكرانيا حين تحتشد القوات الروسية قرب مناطق المدنيين

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأحد، إن "الوضع مدينة ماريوبول قد يكون خطا أحمر في المفاوضات مع روسيا".

وأضاف كوليبا في مقابلة مع شبكة CBS أن "الوضع في ماريوبول مريع عسكريا ومفجع، المدينة لم تعد موجودة".

وتابع: "القوات الروسية تحاصر ما تبقى من الجيش الأوكراني ومجموعة كبيرة من المدنيين يواصلون نضالهم، لكن يبدو من الطريقة التي يتصرف بها الجيش الروسي في ماريوبول، أنهم قرروا هدم المدينة بأي ثمن".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، في وقت سابق، إن "ارتكاب روسيا أي جرائم حرب آخري سيجعل المفاوضات مع روسيا مستحيلة".

وقال وزير الخارجية الأوكراني إنه "يتوقع تصاعد القتال العنيف في شرق أوكرانيا في الأسابيع المقبلة"، وأضاف أنه يتوقع "حدوث محاولات يائسة من قبل القوات الروسية للانتهاء من ماريوبول بأي ثمن"، وتابع أنه يتوقع كذلك استمرار الهجمات الصاروخية على كييف ومدن أخرى في أوكرانيا.

ورداً على سؤال حول مدى أهمية زيارة مسؤول أمريكي رفيع المستوى لأوكرانيا، قال كوليبا إنه سيكون سعيدًا برؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأضاف: "ستكون رسالة دعم مهمة لنا وبالطبع، يمكن لعقد اجتماع شخصي بين الرئيسين أيضًا أن يمهد الطريق لإمدادات جديدة من الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا، وأيضا لإجراء مناقشات حول التسوية السياسية المحتملة لهذا الصراع".

كان الرئيس الأوكراني قال تصريحات مشابهة لمراسل شبكة CNN جيك تابر في مقابلة بثت في وقت سابق يوم الأحد.