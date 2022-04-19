الولايات المتحدة سترسل المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه يخطط لإرسال المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا.

وأجاب بايدن، عند وصوله إلى بورتسموث بولاية نيو هامبشاير، على أسئلة الصحفيين عما إذا كان يخطط لتزويد أوكرانيا بمزيد من المدفعية، فرد الرئيس الأمريكي بـ"نعم".

كانت شبكة CNN ذكرت، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن الشحنات من حزمة المساعدة الأمنية الأخيرة التي قدمتها الإدارة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا "بدأت في الوصول" ، بما في ذلك المعدات الثقيلة، مثل 11 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17 و 18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم و 300 طائرة بدون طيار من طراز Switchblade.