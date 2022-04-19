الرئيس الأوكراني يرفض تسليم دونباس لبوتين "حقنًا للدماء": لن نتنازل عن أراضينا

رد الرئيس الأوكراني على مذيع CNN بعد "قد لا تنجو من هذه الحرب.. كيف تريد أن يتذكروك؟"

لفيف، أوكرانيا (CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بالفيديو، الاثنين، إن القوات الروسية بدأت معركة دونباس (شرقي أوكرانيا).

وقال زيلينسكي: "بدأت القوات الروسية معركة دونباس التي كانوا يستعدون لها منذ فترة طويلة قدر كبير من القوات الروسية يتركز على هذا الهجوم".

وأكد الرئيس أن القوات الأوكرانية ستستمر في محاربة التوغل الروسي في المنطقة.

وقال زيلينسكي: "بغض النظر عن عدد الجنود الروس الذين يتم جلبهم إلى تلك المنطقة، سنواصل القتال والدفاع وسنقوم بذلك يوميًا. لن نتخلى عن أي شيء أوكراني لكننا لسنا بحاجة إلى أي شيء ليس لنا".

وأضاف: "أنا ممتن لجميع مقاتلينا وجنودنا وبلداتنا وبلداتنا البطولية في المنطقة الذين يقاومون ويقفون بحزم".

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، الإثنين، إن القوات الروسية بذلت جهودًا لاختراق الخطوط الأمامية الأوكرانية في ثلاث مناطق.

وقال في تصريحات تلفزيونية "اليوم، تقريبًا على طول الخط الأمامي لمناطق لوغانسك ودونيتسك وخاركيف، حاول المحتلون اختراق دفاعاتنا".

وتابع: "لحسن الحظ، تمسك جيشنا، وفقط (الروس) مروا في مدينتين: كريمينا وبلدة صغيرة أخرى. لكن القتال مستمر، ونحن لا نستسلم أراضينا وقد بدأت محاولة بدء مرحلة نشطة من هذا صباح".