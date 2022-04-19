شاهد ما فعلته قنبله روسية عندما أصابت مسرح ماريوبول في أوكرانيا

(CNN)-- قال مسؤولون أوكرانيون، الثلاثاء، إن القوات الروسية بدأت في قصف مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول المحاصرة، حيث لا تزال القوات الأوكرانية والمدنيون محاصرين.

قال بترو أندريوشينكو، مستشار عمدة ماريوبول، في بيان إن القوات الروسية "لا تقصف آزوفستال بالقنابل فحسب، بل أيضًا بالمدفعية والدبابات، وتواصل هجماتها الفوضوية على المنطقة السكنية في منطقة ليفت بانك (ليفوبيريزني) على طول الطريق من شارع ميوتيدي".

أندريوشينكو ليس في ماريوبول لكنه يحتفظ بشبكة اتصالات في المدينة. لا يمكن لـ CNN أن تؤكد بشكل مستقل موقع الضربات الروسية، لكن وسائل الإعلام الموالية للكرملين والمتواجدة مع الانفصاليين والقوات الروسية نشرت صوراً لقصف آزوفستال.

أعطى الجيش الروسي الأوكرانيين الذين يدافعون عن آزوفستال حتى الساعة 12 ظهرًا بتوقيت موسكو الثلاثاء (5 صباحًا بالتوقيت الشرقي) للاستسلام - وهو الموعد النهائي الذي انقضى الآن.

قال ليودميلا دينيسوفا، أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، إن حوالي 1000 مدني، بما في ذلك الأطفال، لا يزالون في الطابق السفلي من المصنع، وهو رقم يتوافق مع التقديرات التي قدمتها الوحدات الأوكرانية التي تدافع عن المصنع.

زعمت دينيسوفا أن القوات الروسية أمرت السكان بارتداء شارات بيضاء - على غرار تلك التي ترتديها القوات الروسية والانفصالية كمعرفات صديق أو عدو - عند التحرك في أنحاء ماريوبول، مما يجعل تمييزهم عن المقاتلين أكثر صعوبة.

لم تتمكن CNN من التحقق من هذا الادعاء.

تعرضت ماريوبول لقصف بلا هوادة منذ أسابيع، حيث تضرر أو دمر أكثر من 90٪ من البنية التحتية للمدينة، وفقًا للتقديرات الأوكرانية.