شاهد كيف تخوض المقاومة الأوكرانية قتالًا شرسًا لكل شبر من مدينة ماريوبول

شاهد ما فعلته قنبله روسية عندما أصابت مسرح ماريوبول في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- هدّدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، بـ"القضاء" على جنود المقاومة الذين ما زالوا يقاتلون في مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب غرب أوكرانيا، حيث أكدت أنه تم تجاهل الإنذار النهائي الذي يطالبهم باستسلامهم.

وقالت في بيان إن الجنود الأوكرانيين المحاصرين في مصانع فولاذية عملاقة في المدينة حُثوا على "إلقاء السلاح طواعية والاستسلام من أجل إنقاذ حياتهم".

وزعمت الوزارة أن "النظام القومي في كييف، بحسب اعتراض الراديو، منع المفاوضات بشأن الاستسلام".

وأكدت الوزارة أيضًا أنه وفقا للجنود الأوكرانيين الذين استسلموا سابقا "هناك ما يصل إلى 400 من المرتزقة الأجانب الذين انضموا إلى القوات الأوكرانية" محاصرون في مصنع الصلب، بما في ذلك، على حد قولها، أوروبيون وكنديون.

وقالت "في حالة استمرار المقاومة سيتم القضاء عليهم جميعا".

وزعمت وزارة الدفاع أن عشرات المنشآت العسكرية بشرق أوكرانيا دُمرت في الهجمات الروسية الأخيرة. وقالت الوزارة إن هذه تشمل مستودعات الوقود والذخيرة حول سيفيرودونتسك وكريمينا وبلدات أخرى في منطقتي لوهانسك ودونيتسك.

كما زعمت أن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط 10 طائرات بدون طيار أوكرانية في منطقة دونباس.