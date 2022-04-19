رد الرئيس الأوكراني على مذيع CNN بعد "قد لا تنجو من هذه الحرب.. كيف تريد أن يتذكروك؟"

(CNN)-- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في الأسبوع المقدس، بداية من يوم الخميس المقدس حتى عيد الفصح الأحد 24 أبريل/ نيسان، بحسب بيان.

وقال غوتيريش إن "نداء عيد الفصح من أجل أوكرانيا" سيسمح بفتح ممرات إنسانية.

وأضاف: "بدلاً من الاحتفال بحياة جديدة، يتزامن عيد الفصح هذا مع هجوم روسي في شرق أوكرانيا. يتم الاحتفال بأسبوع الآلام تحت سحابة حرب تمثل الإنكار التام لرسالة عيد الفصح".

وقال غوتيريش إن وقف الحرب لأسباب إنسانية سيسمح بمرور المدنيين المستعدين لمغادرة مناطق المواجهة الحالية والمتوقعة، كما سيسمح بالتوصيل الآمن "للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة" للأشخاص في المناطق المتضررة بشدة بما في ذلك ماريوبول وخيرسون ودونيتسك ولوهانسك. إن الأمم المتحدة مستعدة لإرسال قوافل مساعدات إنسانية خلال هذه الفترة إلى هذه المواقع. نحن نقدم خططا مفصلة للطرفين".

وأطلع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، هذا الصباح المجلس الأوكراني للكنائس والمنظمات الدينية - بما في ذلك الزعماء الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت والمسلمين واليهود.

وتابع: "بإلهام من أسبوع الآلام وكل ما يمثله، أحث جميع الأطراف - وجميع أبطال السلام في جميع أنحاء العالم - على الانضمام إلى نداء عيد الفصح. أنقذوا الأرواح. أوقفوا إراقة الدماء والدمار. افتحوا نافذة للحوار والسلام وحافظوا على الإيمان بمعنى ورسالة عيد الفصح".