أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- يبحث مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية في كل أداة متاحة لهم لمحاسبة روسيا على الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة. وقال المسؤول إن العملية قد تستغرق أسابيع قبل اتخاذ القرار.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، لشبكة CNN يوم الاثنين عندما سُئل عن إمكانية تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب: "نحن نلقي نظرة فاحصة على الحقائق. إننا نلقي نظرة فاحصة على القانون. سواء كان هذا متاحًا، سواء كانت أي سلطة أخرى متاحة لنا بموجب القانون، فسنطبقها إذا كانت فعالة ومناسبة".

وفقًا لوزارة الخارجية، فإن تعريف الدولة الراعية للإرهاب هي الدولة التي "قدمت دعمًا متكررًا لأعمال الإرهاب الدولي".

هناك أربع دول فقط تصنفها الولايات المتحدة حاليًا على أنها دول راعية للإرهاب: كوريا الشمالية وإيران وكوبا وسوريا.