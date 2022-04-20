هل ستفوز أوكرانيا في الحرب مع روسيا؟.. زيلينسكي يرد على سؤال CNN

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على مقطع فيديو يظهر فيه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف على سؤال صحفي حول تصريحات أخيرة أدلى بها الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلنسكي.

صحفية تطرح سؤال على لافروف وزير الخارجية الروسي: الرئيس الأوكراني زيلنسكي قال إنكم ستقومون باستخدام صواريخ نووية. لافروف: إنه يقول أشياء كثيرة، ذلك يعتمد على ما كان يشرب أو يدخن قبل تحدثه. https://t.co/NGmNOzDA0g

وتسأل الصحفية الوزير الروسي في مقطع الفيديو المتداول عن قناة RT الروسية، قائلة: "الرئيس زيلينسكي قال بأن روسيا تخطط لاستخدام سلاح نووي تكتيكي؟"، ليرد لافروف قائلا: "إنه (زيلينسكي) يقول الكثير من الأمور يعتمد على ما يشربه أو ما يدخنه يقول الكثير من الأمور".

لافروف: هو "زيلنسكي" يقول الكثير وهذا معتمد على ما يشربه أو يدخنه🚬 https://t.co/QE8U6Uiau9

وكان زيلينسكي قد أعلن في تصريحات سابقة له أن "القوات الروسية بدأت معركة دونباس التي كانوا يستعدون لها منذ فترة طويلة قدر كبير من القوات الروسية يتركز على هذا الهجوم"، مؤكدا على أن "القوات الأوكرانية ستستمر في محاربة التوغل الروسي في المنطقة".

⚡️⚡️ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعليقا على تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول اعتزام روسيا استخدام أسلحة نووية: زيلينسكي يدلي بتصريحاته بالاستناد إلى ما يشربه أو يدخنه 🤷🏻‍♂️

وتابع قائلا: "بصرف النظر عن عدد الجنود الروس الذين يتم جلبهم إلى تلك المنطقة، سنواصل القتال والدفاع وسنقوم بذلك يوميًا. لن نتخلى عن أي شيء أوكراني لكننا لسنا بحاجة إلى أي شيء ليس لنا".