"يعتمد على ما يدخنه أو يشربه".. فيديو رد لافروف على تصريح زيلينسكي يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على مقطع فيديو يظهر فيه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف على سؤال صحفي حول تصريحات أخيرة أدلى بها الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلنسكي.

وتسأل الصحفية الوزير الروسي في مقطع الفيديو المتداول عن قناة RT الروسية، قائلة: "الرئيس زيلينسكي قال بأن روسيا تخطط لاستخدام سلاح نووي تكتيكي؟"، ليرد لافروف قائلا: "إنه (زيلينسكي) يقول الكثير من الأمور يعتمد على ما يشربه أو ما يدخنه يقول الكثير من الأمور".

وكان زيلينسكي قد أعلن في تصريحات سابقة له أن "القوات الروسية بدأت معركة دونباس التي كانوا يستعدون لها منذ فترة طويلة قدر كبير من القوات الروسية يتركز على هذا الهجوم"، مؤكدا على أن "القوات الأوكرانية ستستمر في محاربة التوغل الروسي في المنطقة".

وتابع قائلا: "بصرف النظر عن عدد الجنود الروس الذين يتم جلبهم إلى تلك المنطقة، سنواصل القتال والدفاع وسنقوم بذلك يوميًا. لن نتخلى عن أي شيء أوكراني لكننا لسنا بحاجة إلى أي شيء ليس لنا".

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