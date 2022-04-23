لغة جسد بوتين تثير تكهنات بعد فيديو متداول له باجتماع مع شويغو

شاهد ما الذي قاله بوتين لوزير دفاعه حول القتال في ماريوبول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باجتماع مع وزير دفاعه سيرغي شويغو مبرزين عددا مما وصفوها بعلامات توتر للرئيس الروسي.

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وفي الوقت الذي أبرز فيه نشطاء اليد اليمني للرئيس بوتين والتي لم تفلت الإمساك بحافة الطاولة بينه وبين شويغو طوال فترة الاجتماع، ذهب البعض الآخر لإلقاء الضوء على الانحناء بجلسة بوتين وما وصفوه بـ"انتفاخ" بوجهه واستمراره بتحريك قدمه اليمنى.

There have been health rumours on Putin circulating for a few years, and it’s often hard to know how much there is to them. But footage like this does lend some credibility to them… https://t.co/VLhURsqthF

وعلى الصعيد الآخر قارن نشطاء صورا سابقة لاجتماعات عقدها بوتين مع مسؤولين روس على نفس الطاولة لافتين إلى أن أسلوب جلسة بوتين وإمساكه بحافة الطاولة أمر معتاد لم يقم به فقط خلال الاجتماع مع شويغو.

A lot of people in Twitter post pics of #Putin during his meeting with Defense Minister #Shoygu saying his sitting posture & hand attached to the table says about his bad health I closely watch Putin. Sadly, this is his usual sitting pose. Check the old images⬇️ #Ukraine #Russia https://t.co/SRxuCFupm5

ويأتي تداول مقطع الفيديو بعد نحو شهرين على بدء العمليات العسكرية التي أعلن عنها بوتين في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الاجتماع إن "اكتمال القتال لتحرير مدينة ماريوبل يعد نجاحًا"، مضيفًا أن "جنود الجيش الروسي كلهم أبطال في نظره ونظر روسيا."