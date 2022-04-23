لغة جسد بوتين تثير تكهنات بعد فيديو متداول له باجتماع مع شويغو

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شاهد ما الذي قاله بوتين لوزير دفاعه حول القتال في ماريوبول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باجتماع مع وزير دفاعه سيرغي شويغو مبرزين عددا مما وصفوها بعلامات توتر للرئيس الروسي.

وفي الوقت الذي أبرز فيه نشطاء اليد اليمني للرئيس بوتين والتي لم تفلت الإمساك بحافة الطاولة بينه وبين شويغو طوال فترة الاجتماع، ذهب البعض الآخر لإلقاء الضوء على الانحناء بجلسة بوتين وما وصفوه بـ"انتفاخ" بوجهه واستمراره بتحريك قدمه اليمنى.

وعلى الصعيد الآخر قارن نشطاء صورا سابقة لاجتماعات عقدها بوتين مع مسؤولين روس على نفس الطاولة لافتين إلى أن أسلوب جلسة بوتين وإمساكه بحافة الطاولة أمر معتاد لم يقم به فقط خلال الاجتماع مع شويغو.

ويأتي تداول مقطع الفيديو بعد نحو شهرين على بدء العمليات العسكرية التي أعلن عنها بوتين في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الاجتماع إن "اكتمال القتال لتحرير مدينة ماريوبل يعد نجاحًا"، مضيفًا أن "جنود الجيش الروسي كلهم أبطال في نظره ونظر روسيا."

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