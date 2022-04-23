شاهد ما الذي قاله بوتين لوزير دفاعه حول القتال في ماريوبول

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية بيانا السبت زعمت فيه أن ضربة على مركز قيادة روسي في منطقة خيرسون الجنوبية أسفرت عن مقتل جنرالين روسيين.

وجاء في البيان أنه "في 22 أبريل/ نيسان 2022، وجهت القوات المسلحة الأوكرانية ضربة مدمرة لمركز قيادة أمامي من الأسلحة المشتركة لقوات الاحتلال الروسي يقع على مسافة قصيرة من خط المعركة في منطقة خيرسون. والنتيجة: تدمير نقطة المراقبة الميدانية للقوات المشتركة 49، وتم القضاء على جنرالين محتلين واصيب آخر بجروح خطيرة وتم إخلائه في حالة حرجة".

لم تتمكن شبكة CNN من التحقق على الفور من هذا الادعاء أو أن الضحايا ربما يكونون قد أُلحقوا بتلك الوحدة. قُتل العديد من الجنرالات الروس في أوكرانيا، حيث قال مراقبون عسكريون ومحللون إن قضايا الاتصال وأسلوب القيادة من أعلى إلى أسفل أجبر كبار الضباط الروس على المضي قدمًا لحل المشكلات التكتيكية.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب للتعليق.