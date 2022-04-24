الأكبر في تاريخ أمريكا.. لحظة إعلان بايدن سحب مليون برميل نفط يوميًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن مبرزين أنه "يصافح الهواء" عقب انتهاء كلمة أدلى بها، السبت.

للمرة الثانية في أسبوع.. الرئيس الأمريكي جو #بايدن يصافح الهواء بوتين هيجننه اكتر ماهو 😜😜 #إرم_نيوز #Biden https://t.co/cr2R3Nt5nZ

جاء ذلك عقب خطاب أدلى به بايدن حول خفض التكاليف على المستهلكين في كلية غرين ريفر في أوبورن بواشنطن.

للمرة الثانية الرئيس الأمريكي جو #بايدن يصافح الهواء لهذا نقول له كما كان يقول الفنان عبدالرحمن الخطب@asateer2011 في عبارته الشهيرة أركب الهوا صاروخ 😂 https://t.co/PuGJ5O9raU

ويشار إلى أن هذه الفيديو يأتي بعد نحو 10 أيام من مقطع فيديو آخر أشعل تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر بايدن "يصافح الهواء" بعد خطاب تناول فيه عددا من القضايا بملاحظات حول جهود الإدارة الأمريكية لخفض التكاليف وإعادة بناء سلاسل التوريد وإرساء الأساس للتجديد الاقتصادي بالبلاد.

#بايدن يصافح الهوا للمرة الثانية هذا الشهر https://t.co/M6xUALbagD

ويكاد لا يمر خطاب للرئيس الأمريكي دون أن يتفاعل مغردون عليه، وكان آخرها تداول مقاطع فيديو لسقوط شيء على كتف بايدن خلال خطاب الأربعاء وما اعتبره بعض المغردين بأنها "فضلات طير".