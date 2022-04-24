"لن يكون هناك خونة في عائلتي".. أم روسية تتبرأ من ابنها لعدم دعمه الحرب على أوكرانيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عقّب الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا والجيش السابع، على التصريحات التي أدلى بها بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني وما قاله عن "احتمال" فوز بوتين في أوكرانيا.

وقال هيرتلينغ في مقابلة مع الزميل جيم أوكستا لـCNN: "أوكرانيا لديها تناسب 1 إلى 1 من القوات المقاتلة مع روسيا. على الجانب الروسي، رأينا قيادة ضعيفة، وإمدادات ضعيفة، لا أعرف ما الذي يمكن أن يمتلكه رئيس الوزراء جونسون ليقول ذلك."

وكان جونسون قد قال الجمعة، إن لدى روسيا "إمكانية واقعية" لكسب الحرب في أوكرانيا، ووصف الوضع هناك بأنه "لا يمكن التنبؤ به" في الوقت الحالي، مضيفا في حديث للصحفيين في نيودلهي خلال زيارة للهند، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه "جيش ضخم، لكن لديه موقف سياسي صعب للغاية لأنه ارتكب خطأ فادحًا، و الخيار الوحيد الذي لديه الآن هو محاولة الاستمرار في استخدام أسلوبه المروع في محاولة لطحن الأوكرانيين".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني أن بوتين "قريب جدا من تأمين جسر بري في مدينة ماريوبول الأوكرانية"، وقال بوريس جونسون: "أخشى أن الوضع لا يمكن التنبؤ به في هذه المرحلة. علينا فقط أن نكون واقعيين بشأن ذلك".