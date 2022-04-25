قادة العالم يهنئون ماكرون على إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

ما أوضاع لوبان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة ضد ماكرون؟

(CNN)-- هنأ زعماء وقادة من مختلف دول العالم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أول رئيس حكومة أجنبي يهنئ ماكرون على فوزه، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن شولتس أجرى اتصالا هاتفيا بماكرون، وأكدا مجددا رغبتهما في "مواصلة العلاقات الوثيقة بين ألمانيا وفرنسا في ضوء التحديات الحالية مثل الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، واتفقا على عقد لقاء في أقرب وقت ممكن لمواصلة التنسيق بشأن قضايا السياسة الثنائية والدولية والأوروبية".

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ماكرون، وقال جونسون، عبر حسابه على تويتر: "فرنسا حليف مهم ويسعدني أن أواصل العمل معًا بشأن القضايا الرئيسية لكل من بلداننا والعالم".

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world. 🇬🇧🇫🇷

وقالت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي: "أتطلع إلى مواصلة العمل في إطار الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وخارجها، لمواجهة التحديات"، وأضافت: "أوروبا القوية تحتاج إلى فرنسا القوية".

وذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "في هذه الأوقات المضطربة، نحتاج إلى أوروبا قوية وفرنسا ملتزمة تماما باتحاد أوروبي أكثر سيادة واستراتيجية"، وأضاف: "يمكننا الاعتماد على فرنسا لمدة 5 سنوات آخرى".

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "إنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا الممتاز، معا سنعمل على دفع فرنسا وأوروبا إلى الأمام".

عربيا، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه على تويتر: "أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له استكمال مسيرته وقيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار".

وأضاف: "أؤكد على أن العلاقات المصرية الفرنسية كانت ومازالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علي فوزه بالإنتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له استكمال مسيرته وقيادة بلاده إلي مزيد من التقدم والإزدهار. ١/٢

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بعث الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات برقية تهنئة إلى ماكرون، وأكد "الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الفرنسي، بحسب "وام".

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر تويتر: "خالص التهاني إلى صديقي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار، نتطلع معاً إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك".

خالص التهاني إلى صديقي ايمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار، نتطلع معاً إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك.