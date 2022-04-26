دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد يوم من انتقاده للرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تصريحاته عن أحداث عام 1915 بين العثمانيين والأرمن، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية الرسمية الثلاثاء.

وقال أردوغان خلال اتصاله مع بوتين: "تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لإحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا"، وفقا للأناضول.

وأضاف الرئيس التركي قائلا في الاتصال: "من مصلحة الجميع مواصلة الإيجابية التي تم تحقيقها في محادثات روسيا وأوكرانيا بإسطنبول"، على حد تعبيره.

وكان قد قال أردوغان، في مؤتمر صحفي، عن تصريحات بايدن، الإثنين: "لا نرى أنها تستحق حتى التوقف عندها لأنها مبنية على أكاذيب ومعلومات خاطئة بشكل كامل"، على حد تعبيره

وأردف الرئيس التركي قائلا: "على السيد بايدن أن يتعلم التاريخ جيدا فلا يمكننا أن نغفر له محاولته تحدي تركيا دون أن يعلم هذه الأمور"، حسب تعبيره.

يذكر أن بايدن كان أول رئيس أمريكي يصف تلك الأحداث بـ"الإبادة الجماعية" للأرمن على يد العثمانيين، بعد أشهر قليلة من توليه منصب الرئيس، ما أثار حفيظة أنقرة.