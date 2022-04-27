جونسون: لا أتوقع أن يستخدم بوتين السلاح النووي في أوكرانيا

(CNN)-- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إنه لا يتوقع أن يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وأجاب جونسون، في مقابلة مع شبكة"Talk TV" البريطانية، عما إذا كان يخشى أن يستخدم بوتين أسلحة نووية إذا واجهت موسكو هزيمة في غزوها لأوكرانيا.

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، الإثنين، إن خطر نشوب حرب نووية "حقيقي ولا يمكن الاستهانة به"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "الموقف المبدئي" لروسيا هو "عدم جواز نشوب حرب نووية".

وذكر رئيس الوزراء البريطاني أنه على الرغم من الصراع في أوكرانيا، لا يزال الشعب الروسي "يفاجئ بوتين بأغلبية ساحقة، مما يمنحه مجالا للمناورة و مساحة سياسية ليتمكن من التراجع والانسحاب من أوكرانيا".

وأضاف: "بوتين يمكن أن يصل إلى نقطة ما، عندما تنظر وتقول للشعب الروسي لقد تم إنجاز العملية العسكرية التي أطلقناها في أوكرانيا لحماية حقوق بعض الأشخاص".