تفاعل على تهديد بوتين بـ"رد سريع" لمن قد يتدخل بالعمليات بأوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا عقب تصريحات أدلى بها والتي هدد فيها من قد يتدخل بالعمليات التي أعلن عنها بأوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

(إن لم تكن ذئب تناهشتك الكلاب) "بضربات بسرعة البرق" بوتين يهدد أي دولة تتدخل في الحرب! في تهديد مباشر للغرب، تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، بضربات سريعة وخاطفة على أي دولة تتدخل، في الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب ما أفادت شبكة "فوكس نيوز" https://t.co/9Yc5DFFXWF

وقال بوتين خلال كلمة ألقاها أمام النواب الروس: "إذا كان هناك من يعتزم التدخل في الأحداث الجارية بأوكرانيا من الخارج ويخلق تهديدات استراتيجية غير مقبولة بالنسبة لنا، فعليهم أن يعلموا أن ردنا على تلك الضربات سيكون سريعًا".

الرئيس الروسي فلادمير بوتين يهدد بالرد الفوري والسريع ضد اي طرف ثالث يتدخل في الحرب مع اوكرانيا ضد روسيا

وأضاف: "لدينا كل الأدوات اللازمة لذلك، أدوات لا يمكن لأحد التباهي بها، ولن نتفاخر، سوف نستخدمها إذا لزم الأمر وأريد أن يعرف الجميع هذا"، ولم يذكر تفاصيل أخرى عن "الأدوات" التي كان يشير إليها.

🚨 بوتين: لو حاول طرف خارجي التدخل في الأحداث الأوكرانية فعليه أن يعرف أن ردنا سيكون صاعقاً، وفي حالة وجود تهديد اروسيا سنستخدم الوسائل التي لا يمتلكها بعد أي من خصومها. https://t.co/jMxC62ThAv

وتابع: "تم اتخاذ جميع القرارات في هذا الصدد"، وتعهد بتحقيق "جميع أهداف العملية الخاصة" الروسية في أوكرانيا.