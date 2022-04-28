تفاعل على تهديد بوتين بـ"رد سريع" لمن قد يتدخل بالعمليات بأوكرانيا

العالم
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا عقب تصريحات أدلى بها والتي هدد فيها من قد يتدخل بالعمليات التي أعلن عنها بأوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

وقال بوتين خلال كلمة ألقاها أمام النواب الروس: "إذا كان هناك من يعتزم التدخل في الأحداث الجارية بأوكرانيا من الخارج ويخلق تهديدات استراتيجية غير مقبولة بالنسبة لنا، فعليهم أن يعلموا أن ردنا على تلك الضربات سيكون سريعًا".

وأضاف: "لدينا كل الأدوات اللازمة لذلك، أدوات لا يمكن لأحد التباهي بها، ولن نتفاخر، سوف نستخدمها إذا لزم الأمر وأريد أن يعرف الجميع هذا"، ولم يذكر تفاصيل أخرى عن "الأدوات" التي كان يشير إليها.

وتابع: "تم اتخاذ جميع القرارات في هذا الصدد"، وتعهد بتحقيق "جميع أهداف العملية الخاصة" الروسية في أوكرانيا.

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