بعد بولندا روسيا تقطع الغاز عن بلغاريا مع استمرار عملياتها بأوكرانيا

بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وزارة الطاقة البلغارية في بيان يوم الثلاثاء، إن شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم أبلغت شركة الغاز البلغارية المملوكة للدولة أنها ستوقف إمدادات الغاز اعتبارًا من (اليوم) الأربعاء.

وبذلك تعد بلغاريا الآن ثاني دولة، بعد بولندا، تواجه حظر الغاز الروسي اعتبارًا من الأربعاء بعد أن رفضوا الدفع بالروبل، إذ قالت وزارة الطاقة إن إجراءات الدفع الجديدة التي اقترحتها روسيا لا تتوافق مع العقد الحالي حتى نهاية هذا العام وتشكل "مخاطر كبيرة" على بلغاريا.

وأضافت أن الجانب البلغاري "أوفى بالتزاماته بالكامل وسدد جميع المدفوعات المطلوبة بموجب هذا العقد في الوقت المناسب، بجدية ووفقًا لأحكامه"، مضيفة أن الوكالات الحكومية البلغارية اتخذت خطوات لوضع ترتيبات بديلة لتوريد الغاز الطبيعي ومعالجة الوضع.

وتابعت الوزارة أنه "في الوقت الحالي، لم يتم فرض أي إجراءات تقييدية على استهلاك الغاز في بلغاريا.."